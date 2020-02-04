Как отреагировала Катя Осадчая на желание Горбунова побороться с блондинками?

Телеведущий стал первым участником нового сезона развлекательного шоу «Кто против блондинок?»

С перерывом в десятилетие Юрий Горбунов снова оказался один на один с почти полусотней блондинок – он во второй раз пришел на проект Нового канала.

– Я считаю светловолосых девушек достойными соперницами, – рассказал Юрий. – И ни с какими стереотипами не согласен. В конце концов, у меня жена – почти блондинка, и я считаю ее очень умной, мудрой женщиной. В то же время не ставлю целью победить. Моя цель – классно провести время и проверить свои знания. Хотя победа в этом проекте больше зависит от интуиции и хорошей коммуникации с Лесей (Леся Никитюк – ведущая – прим. ред.).

В тему: Тест: Померяйся IQ с блондинкой!

Телеведущий также признался Новому каналу, что его жена Екатерина Осадчая настороженно восприняла его решение принять участие в проекте:

– Катя пожала плечами и спросила: «А оно тебе надо?» Я ответил: «Прикольно же… Хочу попробовать». Она сказала, что не пошла бы. «Это потому, что ты не мужчина», – пояснил я ей.

Устоит ли Юрий Горбунов против харизмы почти полсотни блондинок? И не пожалеет ли Екатерина Осадчая, что отпустила его? Смотрите в развлекательном шоу «Кто против блондинок?» 4 февраля в 19:00 на Новом канале!

В тему:

На шоу к Лесе Никитюк пришла блонда с 13-м размером груди! (Фото)

Леся Никитюк стала адвокатом собаки