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Video: Горбунов знает слишком много про Каменских. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 1

Кто против блондинок от 04.02.2020 - смотрите онлайн выпуск 1 часть 1
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1 / Горбунов знает слишком много про Каменских. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 1
04 февраля

Горбунов знает слишком много про Каменских. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 1

Смотри онлайн Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020 на сайте Нового канала, где известные мужчины сражаются в интеллектуальных раундах с самыми умными и эрудированными блондинками страны.

Когда гость первой программы уже ловил восхищенные взгляды поклонниц, Леся Ивановна Никитюк только училась ходить. Сейчас Юрий Горбунов ловит восхищенные взгляды еще и Кати Осадчей, а также 50 участниц в шоу Кто против блондинок? 2020.

Сможет ли известный телеведущий вспомнить настоящую фамилию Насти Каменских и угадать, чего меньше всего хотят женщины с высоким IQ? И сможет ли Юрий Горбунов выйти победителем в баттле с блондой-бомбой? Смотри прямо сейчас в 1 части шоу Кто против блондинок? 3 сезон 1 выпуск от 04.02.2020.

Смотреть онлайн Кто против блондинок 2 сезон

Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 1 смотреть онлайн

Горбунов знает слишком много про Каменских. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть 1
Мастер-класс по самообороне от бомбы-блонды. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть ...
Кто умнее: топ-блондинка или Горбунов? Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 1. Часть ...
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