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Леся Никитюк стала адвокатом собаки

Лесе Никитюк во время шоу «Кто против блондинок?» на Новом канале приходится разруливать все непредвиденные ситуации

Все три сезона шоу «Кто против блондинок?» снимали в режиме студийного реалии. То есть, все, что случается в студии, вы видите в эфире. Более того, не вырезают даже те моменты, когда во время игры что-то пошло не так, как хотелось участникам съемочного процесса.

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– Мы запускаем Лесю, блондинок и мужчину-игрока в студию, закрываем дверь, включаем камеры и наблюдаем за тем, как они все живут в этом шоу, – рассказывает креативный редактор проекта Ольга Чеснокова. – Это не только по-настоящему интересно, но и честно по отношению к зрителям.

В кадр попадут даже факапы участниц, которые случились во время демонстрации их умений и увлечений.

– Пытаемся снимать программу без лишних «стопов», чтобы не терять атмосферу, – рассказывает Ольга. – Если и возникает какая-то непредвиденная ситуация, то Леся как классный модератор всегда ее решит. И сделает это очень красиво, достойно и с потрясающей самоиронией.

Уже скоро зрители увидят, как Леди Ле разрулила ситуацию с собачкой, которая подставила свою хозяйку.

Происходило все так. В студию блондо-бомба привела очень послушного, по ее словам, домашнего любимца. Надрессированного никогда не брать пищу ни у кого, кроме хозяйки. Однако собака так долго ждала своего выхода, что разнервничалась. Видимо, из-за стресса она начала есть все и у всех. Поэтому Лесе Никитюк пришлось кормить животное и оправдывать его поведение, а его хозяйке – краснеть.

Смотрите премьеру нового сезона шоу «Кто против блондинок?» с 4 февраля в 19:00 на Новом канале. Первым участником программы станет телеведущий Юрий Горбунов.

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