«Фабула, герої, конфлікти – абсолютно нові»: сценарист «Перших ластівок» Євген Тунік розкрив подробиці другого сезону

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23 червня Новий канал розпочав зйомки серіалу «Перші ластівки – 2». Молодіжний трилер, який висвітлює проблеми підлітків та підіймає важливі соціальні теми, ще в першому сезоні підкорив серця українських глядачів. Більше того, проект отримав цілий ряд престижних міжнародних нагород! І починаючи роботу над «Першими ластівками – 2», команда розуміла, що бере на себе величезну відповідальність. Адже необхідно створити продукт, як мінімум, на тому ж рівні, що задав перший сезон.

– Це другий сезон, і потрібно не просто здивувати глядача, – зазначив Євген Тунік, сценарист та шоуранер проекту «Перші ластівки – 2». – Ми повинні зробити не гірше, ніж минулого сезону, а в ідеалі – навіть краще. Перед нами стоїть дуже важливе завдання – створити серіал, який буде знову соціально вагомим, соціально важливим, не втратить марку і знайде відгук у серцях багатьох глядачів. Зокрема, у молодої аудиторії, а можливо, навіть у їхніх батьків.

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У другому сезоні «Перших ластівок» глядачі побачать абсолютно новий сюжет з новими персонажами. За словами Євгена Туніка, він не став писати продовження минулорічної історії, адже не хотів висмоктувати фабулу з пальця. Тому сюжетні лінії Дена, Ніка, Феді, Лєри та Каті остаточно завершилися в першому сезоні.

Завдяки цьому сценарно-форматному рішенню «Перші ластівки» стали першим в Україні серіалом-антологією. «Фішка» подібних проектів криється в тому, що кожен новий сезон створюється як самостійна одиниця з власною сюжетною лінією, а головні актори можуть залишатися незмінними. Яскраві приклади серіалів-антологій – «Американська історія жахів» та «Чорне дзеркало».

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Сценарист та шоуранер проекту «Перші ластівки – 2» Євген Тунік зізнався, що рішення створити перший на українському телебаченні серіал-антологію стало для нього справжнім викликом:

– Особисто для мене, як автора та продюсера серіалу, той факт, що ми повністю змінюємо тему сезону, є викликом. Назва залишається тією, що й була, – «Перші ластівки», тільки з цифрою 2. Однак фабула, герої, конфлікти – абсолютно нові.

Дуже важливим викликом для мене стала також спроба зберегти акторів минулого сезону та надати їм нові ролі. Я, чесно кажучи, не знаю, як це сприйме український глядач. Адже аналогів на нашому телебаченні та й, здається, у країнах ближнього зарубіжжя не було: коли ті самі актори грають абсолютно нових персонажів.

Кастинги показали, що більшість героїв попереднього сезону змогли перевтілитися в нових персонажів, і зробили це круто. На глядача чекає багато несподіванок. Вони побачать вже знайомих улюблених акторів, але в абсолютно нових образах з новими психотипами та характерами. На жаль, не всі, кого ми бачили на екранах у минулого сезоні, пройшли кастинг. І на глядача чекатиме поповнення у акторському складі: молоді та дорослі актори, які, я впевнений, здивують усіх.

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За словами Євгена Туніка, зйомки другого сезону «Перших ластівок» повинні були розпочатися ще на початку літа, але карантин через загрозу коронавірусу змусив команду змістити плани. Наразі робота над проектом триває. І вся знімальна група сподівається, що ніщо не завадить їм втілити задумане в життя.

– Я вдячний небесам, що ми починаємо знімати другий сезон, адже його виробництво мало початися раніше, ще на початку літа, – поділився Євген Тунік, сценарист та шоуранер проекту «Перші ластівки – 2». – Але, як ми знаємо, епідеміологічна ситуація в світі та країні не дозволяла нам це зробити. Тож ми були змушені призупинити виробництво. Коли ж ситуація стабілізувалася, ми одразу ж взялися до роботи. Я дуже сподіваюся, що на Землю не впаде метеорит, нічого в світі та в країні не погіршиться – і ми зможемо спокійно дознімати сезон. Дуже за це молюся. І я, і вся знімальна група.

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