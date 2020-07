Другий сезон «Перших ластівок»: улюблені актори, новий сюжет і легенда українського кіно

Коли восени минулого року Новий канал випустив у ТБ-політ «Перших ластівок», про серіал говорила вся країна. Підняті в ньому теми так зачепили і вразили суспільство, що його подивилися мільйони глядачів, а проморолики перемогли на фестивалі Ukrainian Design: The Very Best Of. Титри, концепт лого і соціального проморолика отримали срібло на тому ж фестивалі. Але це не головне, адже «Перші ластівки» допомогли сотням підлітків – після перегляду серій вони телефонували на гарячу лінію «Ла Страда-Україна» й відверто ділилися своїми проблемами.

Сюжетне ноу-хау

Перше, про що варто попередити глядача, – він побачить нову історію з новими персонажами. Сюжетні лінії Дена, Ніка, Феді, Лери та Каті завершилися в першому сезоні. А ось про Друга ми ще почуємо.

– Спочатку я хотів написати продовження історії першого сезону, але відразу зрозумів, що це згубна ідея – всі лінії персонажів були закриті. Якби продовжив минулорічну історію, це була б фабула, висмоктана з пальця, – зізнався сценарист і шоуранер серіалу Євген Тунік. – Тому ми першими в Україні вирішили створити серіал-антологію. Для мене це ризик, адже глядач буде чекати нових героїв. До такого формату в нас поки що не звикли, але до «Американської історії жахів» свого часу теж звикали, тож будемо потихеньку привчати глядача.

Пояснюємо: «Американська історія жахів» – один із найвідоміших серіалів-антологій. Їх «фішка» в тому, що кожен сезон задуманий як самостійний міні-серіал з власною сюжетною лінією, але головні актори можуть переходити з сезону в сезон. Ще один популярний приклад серіалу-антології – «Чорне дзеркало».

Улюблені актори в несподіваних амплуа

Хоча персонажі другого сезону «Перших ластівок» й нові, більшість ролей зіграють актори з першого сезону – Олександр Рудинський, Максим Девізоров, Максим Самчик, Олег Гоцуляк, Таїсія Щурук, Олександр Бегма, Вікторія Литвиненко.

– Ще під час підготовки до зйомок другого сезону ми запропонували акторам «Перших ластівок» зіграти нових персонажів. Але кастинг через це не був скасований. Нарівні з іншими акторами вони проходили відбір, всі були в однакових умовах. І ролі отримали ті, хто зміг на 100% вжитися в нові образи, – каже Тунік. – Моїм головним завданням як продюсера було розгледіти в акторах нові грані. Тому Саша Рудинський грає абсолютно нову для себе роль, а героїня Таї замість забитої дівчинки стала секс-бомбою. Ці несподівані перевтілення дуже здивують глядача!

До речі, Олександр Рудинський відсвяткував на майданчику свій день народження, і вважає старт зйомок одним з подарунків до свята. Адже після першого сезону актори «Перших ластівок» стали більше ніж просто колегами.

– Ми з хлопцями та дівчатами часто спілкуємося, ходимо на вистави одне до одного, перетинаємося на пробах. І я в захваті від того, що знову опинилися на майданчику «Перших ластівок», – радіє Максим Девізоров. – Ми всі змінилися, стали розумнішими, мудрішими. Дуже кайфую, що знову будемо проводити разом багато часу і створювати щось надзвичайне!

Нові обличчя та легенда українського кіно

Не обійшлося й без поповнення в акторському касті. У другому сезоні ви побачите талановитих молодих актрис Анастасію Пустовіт (відома за головними ролями у фільмі «Коли падають дерева» і серіалом «Таємниці») та Анастасію Рулу (зіграла головну роль у серіалі «З вовками жити…»), а також добре відомих Віталія Салія, Романа Ясиновського, Олену Стефанську.

– У процесі написання сценарію з’явилися нові персонажі. Ми навіть проводили додаткові проби, – пояснив шоуранер серіалу Нового каналу.

А ще у другому сезоні «Перших ластівок» з’явиться легенда українського кіно. Про кого саме йдеться, розповімо трохи пізніше. А поки зйомки в самому розпалі, маєте чудову нагоду переглянути перший сезон гостросоціального серіалу Нового каналу!