Саша Рудинський відзначив день народження на зйомках «Перших ластівок – 2»! Як це було

Для актора вже стало традицією зустрічати новий рік свого життя на знімальному майданчику «Перших ластівок» (Новий канал)

Минулого тижня стартували зйомки другого сезону серіалу «Перші ластівки». Глядачі Нового каналу чекали на цю новину з величезним нетерпінням, і нарешті відбулося! Нова сюжетна лінія, нові персонажі та актори, які підкорили наші серцяще в попереднього сезону, – це тільки мала частина того, чим порадує прем’єра «Перших ластівок – 2».

Перший знімальний день видався дуже хвилюючим для всієї команди. Всі без винятку були раді бачити одне одного. Вони обіймалися і ніяк не могли наговоритися, ділячись новинами з життя і переживаннями з приводу майбутніх зйомок. Але більше за інших хвилюватися довелося акторові Олександру Рудинському. Адже на перший знімальний день «Ластівок» випав його 24-й день народження!

На майданчик Саша приїхав близько восьмої години ранку. І незважаючи на те, що в цей момент підготовка до старту зйомок йшла повним ходом, непоміченим поява «Рудіка» не залишилася. Він почув неймовірну кількість теплих слів і побажань, і переобнімався чи не з усією знімальною командою. І з таким піднесеним настроєм зайшов у кадр.

Цікаво, що Саша Рудинський не вперше відзначає день народження на знімальному майданчику «Перших ластівок» (Новий канал). 23-річчя актора випало на кінець зйомок першого сезону серіалу, а ось 24-й рік життя він зустрів на старті другого. І нітрохи про це не шкодує!

– Коли я приїхав на майданчик, вся моя увага сконцентрувалося на те, що і як буду сьогодні грати. Адже відповідальність у другому сезоні зросла, персонажі зовсім інші. Усередині вирувало хвилювання аж до першого слова в кадрі та до першої відзнятої сцени, – поділився Олександр Рудинський. – Але я б нізащо не відмовився від роботи через день народження. Тому що я чекаю кожен новий знімальний день, не хочу відтягувати. Мені не важливо, день народження або Новий рік, куди приємніше присвятити цей час роботі над улюбленим проектом.

Основне святкування дня народження Саші відбулося наприкінці робочої зміни. На майданчик до іменинника приїхали його друзі, одногрупники та кохана Марія Заниборщ, яка місяць тому стала його законною дружиною. Разом зі знімальною командою вони привітали актора з 24-річчям і відірвалися по повній.

– На зйомках іменинникам часто дарують всяку смакоту, щоб після зміни можна було підняти собі та всій команді настрій,– розповів Саша Рудинський. – У моєму випадку так і сталося. Наприкінці робочого дня ми зі знімальною групою зібралися просто на майданчику, до мене приїхали дружина т друзі – і ми разом відсвяткували старт зйомок і мій день народження. Повеселилися дуже добре! Розслаблялися, говорили тости та налаштовувалися на наступні дні зйомок. А потім розрізали великий торт «Перших ластівок – 2».

До слова, в першому сезоні на мій день народження наш режисер Валік подарував мені футболку. Я носив її рік, практично не знімаючи. Тому що це дуже знакова річ мене. А за тиждень до цього день народження відзначив сам Валік, і теж отримав від мене футболку.