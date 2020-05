Ще п’ять срібних нагород! «Перші ластівки» підкорили престижний фестиваль дизайну

Резонансний серіал «Перші ластівки» (Новий канал), який вийшов в ефірі восени 2019-го, підкорив не лише глядачів, а й членів міжнародного журі Ukrainian Design: The Very Best Of. Проект отримав нагороди в шести номінаціях!

Спочатку стало відомо, що «Перші ластівки» завоювали золото в номінації «TV Project – Typography» за свої проморолики з татуюваннями, що зміюються.

А сьогодні скарбничка Нового каналу поповнилася п’ятіркою срібних «медалей» у таких номінаціях:

– TV Program – Logo,

– TV Program / Film Promo – Promo Spot: Motion Graphics, Moving Image, Video,

– Program / Film Promo – Open / Titles,

– Program / Film Promo – Miscellaneous Design,

– Motion Graphics – Title Design & Motion Graphics of Film / Series.

Таким чином, промо, розроблене маркетинг-директором Нового каналу Ольгою Балабан, креативним директором групи ТБ-брендів Олександром Антоновим і командою діджитал-відділу Нового каналу, посіло топові позиції в шести номінаціях!

– Цього року Новий канал зі своїми «Першими ластівками» зібрав максимальну кількість нагород у різних номінаціях: Одне золото і п’ять срібних «медалей». Це дуже гідний результат. Але на другому сезоні хочеться викластися ще більше, щоб було п’ять золотих і одна срібна! – поділився планами Олександр Антонов.

Early Birds / main titles from Starlight Design on Vimeo.

Срібло у п’яти номінаціях отримали титри до серіалу, концепт лого та соціальний проморолик.

– Відкриваючі титри до серіалу взяли срібло в кількох номінаціях. Нам, звісно, дуже хотілося золота, – ділиться враженнями Олександр. – Але ми точно зробимо все, щоб відкриваючі титри до другого сезону таки вирвали перемогу! На фестивалі Новий канал також отримав ще одне важливе срібло – за концепт лого до «Перших ластівок». Ми розробили дуже ємний і крутий логотип, побудований на галочках, навколо яких будувалася цілісна концепція. Ще одне срібло завоював соціальний проморолик, створений за підтримки центру «Ла-Страда Україна». Він змусив замислитися про моральне насильство в суспільстві не лише нашу молодь і їхніх батьків, а й членів міжнародного журі, які відчули тему і дали нам срібло.

Early Birds with La Strada Ukraine / social promo from Starlight Design on Vimeo.

І це лише початок низки перемог! Попереду – другий сезон молодіжного трилера «Перші ластівки», який, ми впевнені, принесе нові нагороди.

А поки що саме час подивитися перший сезон на YоuTube Нового каналу і звернути особливу увагу і на заставки, і на титри, і на логотип, які зайняли високі місця на конкурсі Ukrainian Design: The Very Best Of.