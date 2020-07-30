Олександр Рудинський відверто поговорив про секс і здав аналіз на ВІЛ

Актор серіалу «Перші ластівки» став зірковим гостем Dialog Hub Фонду Олени Пінчук

До сих пір секс вважається табуйованою темою в багатьох сім’ях. Підлітки соромляться дізнаватися подробиці у батьків. Вони шукають відповіді на питання про інтимне життя у дворі і отримують мікс стереотипів, байок і перебільшень. Актор Олександр Рудинський теж набирався «знань», розмовляючи з друзями.

– Так як старших братів і сестер у мене немає, я обговорював все з пацанами у дворі, – поділився актор. – Зараз моїй сестрі Вероніці – 15 років. І я трохи нервую. Тому що вона дуже красива дівчина. Вона не приходить до мене за порадами, соромиться. А я намагаюся не втручатися в її особистий простір. Але, знаєте, якби я залишився таким, як був у Миколаєві, то багато в чому б її обмежував. Але зараз я розумію, що це її життя і її досвід.

Де ж підліткам отримати відповіді на хвилюючі теми? А батькам зрозуміти, як правильно говорити з дітьми про секс? У Dialog Hub Фонду Олени Пінчук є резиденти, які можуть все розповісти простими словами. Серед них – Крістіна Шапран та Валентин Бобруйко, з якими і спілкувався зірковий гість проекту Dialog з Першими Ластівками Олександр Рудинський. Він не соромився піднімати гострі теми. Наприклад, наскільки ризикує людина, займаючись сексом в стані сп’яніння? Чи можуть у ВІЛ-позитивної пари народитися здорові діти? Як обговорити з партнером, що допустимо в сексі, а що ні? Чи варто питати свою пару про колишні відносини? Як неправильно і правильно користуватися презервативом? Чому трапляються вагітності, якщо партнери захищалися? Що таке жіночий презерватив?

В ході розмови резиденти запропонували Олександру здати аналіз на ВІЛ. І це був перший тест на ВІЛ в його житті.

– Якщо чесно, я трохи побоювався дізнатися результат, – зізнався Рудинський. – Все одно думаєш, а що якщо … У мене негативний результат. Але навіть якщо б був позитивний, то не думаю, що в моєму житті щось би кардинально змінилося. Я б сказав собі: «Ще й про це зараз думати» (Сміється) Круто, що Крістіна і Валентин так відверто зі мною розмовляли. А Крістіна поділилася, що у неї ВІЛ і розповіла детальніше про своє життя. Багато хто до цих пір боїться людей з таким діагнозом. Але після нашої розмови глядачі дізнаються, чому не потрібно себе накручувати.

Освітній центр Dialog Hub Фонду Олени Пінчук – це простір вільних розмов про сексуальну освіту. Лектори та резиденти без повчань та неформально розповідають про секс, стосунки, ВІЛ, психологію та пізнання свого тіла. Лекції проходять як офлайн, так і онлайн на YouTube-каналі Dialog Hub.

Незабаром відверта розмова Олександра Рудинського з’явиться на Youtube-каналі Dialog Hub. Слідкуйте за новинами.

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