Максим Девізоров схуд на 10 кг заради ролі у другому сезоні «Перших ластівок»

Актор серіалу Нового каналу розповів, на які жертви йому довелося піти заради нового образу

Улюблені актори в нових, зовсім несподіваних образах – саме такою буде поява Максима Девізорова, Таїсії Щурук і Максима Самчика в другому сезоні «Перших ластівок», який знімає Новий канал. Наприклад, Максим Девізоров, який зіграв бед боя Дена в першому сезоні, схуд на 10 кілограм, щоб зіграти нового персонажа.

– Я виключив зі свого раціону вуглеводи, солодке, перейшов на білкове харчування – в основному їм куряче філе і яйця. Взагалі я став фанатом курячих яєць – можу їсти їх і на сніданок, і на вечерю, – сміється Максим. – Тричі на тиждень я займаюся в спортивному залі – ходжу на біговій доріжці під музику і серіали. Жири горять!

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Акторові подобається те, як він виглядає після схуднення. Але не факт, що він продовжить тримати себе в цій же формі після зйомок «Перших ластівок».

– Спочатку схуднення давалося мені нелегко, але була величезна мотивація. Так що у мого організму вийшло перебудуватися, і зайві кілограми все-таки пішли, – каже Девізоров. – Але я все одно мрію про той день, коли зможу влаштувати собі чіт міл (планове порушення дієти, – прим. ред.). У планах вже гастротури по Києву, Львову та Празі!

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Схуднення – не єдине, на що Максим Девізоров пішов заради ролі у другому сезоні «Перших ластівок». Які ще зміни торкнулися його зовнішності, ви дізнаєтеся зовсім скоро – стежте за новинами Нового каналу!