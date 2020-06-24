Новий каналПерші ластівкиНовиниАктриса «Перших ластівок» вибирає весільну сукню (Фото)

Актриса «Перших ластівок» вибирає весільну сукню (Фото)

Марія Смолякова, яка зіграла Поліну, готується до весілля

У героїв проектів Нового каналу навесні-влітку 2020 просто весільний «бум!». Під час карантину розписалися актор «Перших ластівок» Максим Самчик і актриса серіалу «Новенька» Ангеліна Трандафілова, днями одружився актор «Вар’яти-шоу» Володимир Жогло, а фіналістка другого сезону «Супермодель по-українськи» Віка Маремуха минулого тижня поділилася знімками з примірки весільної сукні.

Готується до весілля і Маша Смолякова, яка зіграла головну героїню в «Перших ластівок».

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Актриса поділилася зворушливими знімками у весільній сукні в оточенні подруг і подякували їм за допомогу в підготовці:

Нагадаємо, що молодий чоловік Маші – Олександр, зробив їй пропозицію на Новий рік, а на днях пара відсвяткувала чергову річницю відносин.

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Дякую Вам ❤️ В нас найкращі друзі❤️ Два роки в коханні, дякую мій @aleksgrekov ❤️

Публикация от Mari✨???? (@maria_smolyakova1)

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