У першому випробуванні проекту Пекельна кухня 2021 випуск 7 кухарі познайомляться ближче з українськими суперфудами. Насіння Чіа і ягоди годжі стали вже практично рідними і звичними для кухарів, але що робити з коноплею та бджолиною пергою? Дізнайся просто зараз, як використовують ці продукти в кулінарії!

Пекельний шеф Алекс Якутов поставить завдання використовувати в готуванні якомога більше суперфудів, а також кожна команда повинна обов'язково приготувати страву з алое. Чи зможуть кулінари придумати, як використовувати продукти, про які вони навіть ніколи раніше не чули? Дивись в програмі Пекельна кухня 2021 випуск 7!

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