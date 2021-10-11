Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 6 від 11.10.2021
11 жовтня

Іспанські пристрасті на кухні. Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 1

У першому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 6 учасники покажуть шефу, наскільки добре вони розбираються в національних кухнях народів світу. Хлопці сьогодні одягнуться в кімоно і готуватимуть страви азіатської кухні, а дівчата покажуть темперамент і вміння готувати національні іспанські страви. Учасникам сьогодні доведеться не тільки готувати, але і танцювати, щоб отримати бали за свою роботу!

Чи зможуть дівчата приготувати традиційні іспанські тапас, якщо Яна ніде не була, крім українського Бердянська? І чи знають хлопці хоч щось про китайську кухню? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 6.

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн 2 частина

Іспанські пристрасті на кухні. Пекельна кухня 2021. Випуск 6. Частина 1
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