У першому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 6 учасники покажуть шефу, наскільки добре вони розбираються в національних кухнях народів світу. Хлопці сьогодні одягнуться в кімоно і готуватимуть страви азіатської кухні, а дівчата покажуть темперамент і вміння готувати національні іспанські страви. Учасникам сьогодні доведеться не тільки готувати, але і танцювати, щоб отримати бали за свою роботу!

Чи зможуть дівчата приготувати традиційні іспанські тапас, якщо Яна ніде не була, крім українського Бердянська? І чи знають хлопці хоч щось про китайську кухню? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 6.

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 6 випуск дивитися онлайн 2 частина