У другому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 5 Алекс Якутов перевірить учасників на знання молекулярної кухні. А далеко не всі кухарі добре розбираються в цій сфері кулінарії, що межує з наукою і творчістю.

Багато знаменитих кухарів замальовують свої страви в технологічних картах, і саме це належить робити учасникам у 5 випуску проєкту Пекельна кухня 2021. Вони куштуватимуть страви молекулярної кухні і малюватимуть рецепти для своїх колег, які повинні будуть розгадати страву і приготувати її. Хто не зможе впоратися з цим завданням? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 5.

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн 3 частина