Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 5 від 04.10.2021
04 жовтня

Молекулярна кухня і бої в багнюці! Пекельна кухня 2021. Випуск 5. Частина 2

У другому конкурсі Пекельна кухня 2021 випуск 5 Алекс Якутов перевірить учасників на знання молекулярної кухні. А далеко не всі кухарі добре розбираються в цій сфері кулінарії, що межує з наукою і творчістю.

Багато знаменитих кухарів замальовують свої страви в технологічних картах, і саме це належить робити учасникам у 5 випуску проєкту Пекельна кухня 2021. Вони куштуватимуть страви молекулярної кухні і малюватимуть рецепти для своїх колег, які повинні будуть розгадати страву і приготувати її. Хто не зможе впоратися з цим завданням? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 5.

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 5 випуск дивитися онлайн 3 частина

Молекулярна кухня і бої в багнюці! Пекельна кухня 2021. Випуск 5. Частина 2
Хто ледь не наразив на небезпеку пасажирів літака? Пекельна кухня 2021. Випуск 5. ...
Це провал: офіціант готує краще, ніж кухарі! Пекельна кухня 2021. Випуск 5. Частина ...
Більше
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь