Пекельна вечеря в проєкті Пекельна кухня 2021 випуск 5 – це найважче випробування для кулінарів! У жіночої команди вже котрий тиждень поспіль не виходить приготувати хорошу піцу. Цього разу Алекс Якутов покличе офіціанта і скаже дівчатам, що той впорається з тістом краще, ніж вони. Невже жіноча команда осоромиться?

Яна так рознервувалася на пекельному вечері, що почала забувати імена і відчувати оніміння в руці. Через що вона так сильно переживає? І яку перевагу вона отримає на цей раз від шефа? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 5.

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