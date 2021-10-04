Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 5 від 04.10.2021
04 жовтня

Хто ледь не наразив на небезпеку пасажирів літака? Пекельна кухня 2021. Випуск 5. Частина 1

У першому випробуванні проєкту Пекельна кухня 2021 випуск 5 у учасників буде дуже відповідальне завдання – приготувати їжу для пілотів. Кухар 5-го розряду повинен вміти розробляти меню під різні запити. Від харчування пілота залежить навіть безпека пасажирів на борту!

Учасники кулінарного проєкту Пекельна кухня 2021 до цього не знали, що багато продуктів в меню пілотів не дозволені. Ще б пак – від бобових може початися дискомфорт в животі, а сильна алергічна реакція може зовсім вивести пілота з ладу. Саме тому для першого і другого пілотів зазвичай готують різні меню.

Учасники проєкту не знають про особливості харчування на борту літака. Чи зможуть вони здогадатися про них за допомогою логіки? Або ж кухарі через незнання наразять  пасажирів літака на небезпеку? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 5.

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Хто ледь не наразив на небезпеку пасажирів літака? Пекельна кухня 2021. Випуск 5. Частина 1
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