Новий каналПекельна кухня2021Пекельна кухня 2021. Випуск 15 від 13.12.2021
13 грудня

Остання пекельна вечеря. Пекельна кухня 2021. Випуск 15. Частина 3 

Дивись онлайн реаліті Пекельна кухня 2021 випуск 15 на новому каналі! На проєкті залишилося лише двоє учасників. В останньому випробуванні вони зберуть собі команду із колег-кухарів, які вже вибули з проєкту. Суперфіналісти пробуватимуть їхні страви та прийматимуть рішення наосліп. Не пропусти повернення улюблених учасників! Після цього настане найвідповідальніший момент – остання пекельна вечеря. Суперфіналісти та їхні команди мають викластися на 100%, щоб отримати найвищі бали від гостей. Які сюрпризи підготував Алекс Якутов для суперфіналістів у кінці? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 15.

Пекельна кухня 15 випуск дивитись онлайн

Остання пекельна вечеря. Пекельна кухня 2021. Випуск 15. Частина 3 
Фіналісти виправляють помилки минулого. Пекельна кухня 2021. Випуск 15. Частина 1
Хто одягне золоті кітелі? Пекельна кухня 2021. Випуск 15. Частина 2
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