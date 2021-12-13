Дивись онлайн реаліті Пекельна кухня 2021 випуск 15 на новому каналі! На проєкті залишилося лише двоє учасників. В останньому випробуванні вони зберуть собі команду із колег-кухарів, які вже вибули з проєкту. Суперфіналісти пробуватимуть їхні страви та прийматимуть рішення наосліп. Не пропусти повернення улюблених учасників! Після цього настане найвідповідальніший момент – остання пекельна вечеря. Суперфіналісти та їхні команди мають викластися на 100%, щоб отримати найвищі бали від гостей. Які сюрпризи підготував Алекс Якутов для суперфіналістів у кінці? Дізнайся просто зараз – дивись Пекельна кухня 2021 випуск 15.

Пекельна кухня 15 випуск дивитись онлайн