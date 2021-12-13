У другому випробуванні проєкту Пекельна кухня 2021 випуск 15 вирішиться, хто одягне золоті кітелі і пройде в суперфінал, а хто залишить кулінарне шоу за крок до останньої пекельної вечері.

Кожен із фіналістів повинен придумати меню для фінального випікання. У другому випробуванні Юра, Яна та Саша за допомогою своїх рідних готуватимуть страви зі свого меню. Після дегустації один із них покине проект, а двоє пройдуть у суперфінал.

Чи зможуть кухарі приготувати страви ресторанного рівня, якщо їм допомагатимуть не кухарі, а звичайні люди, які ніколи не працювали на професійній кухні? Дивись у фіналі Пекельна кухня 2021 випуск 15 на Новому каналі.

Пекельна кухня 15 випуск дивитись онлайн

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