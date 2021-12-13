Смотри онлайн реалити Адская кухня 2021 выпуск 15 на новом канале! На проекте осталось всего двое участников. В последнем испытании они соберут себе команду из коллег-поваров, которые уже выбыли из проекта. Суперфиналисты будут пробовать их блюда и принимать решение вслепую. Не пропусти возвращение любимых участников!

После этого настанет самый ответственный момент – последний адский ужин. Суперфиналисты и их команды должны выложиться на 100%, чтобы получить высокие баллы от гостей. Какие сюрпризы подготовил Алекс Якутов для суперфиналистов в конце? Узнай прямо сейчас – смотри Адская кухня 2021 выпуск 15.

Адская кухня 15 выпуск смотреть онлайн