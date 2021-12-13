Новый каналПекельна кухня2021Адская кухня 2021. Выпуск 15 от 13.12.2021
13 декабря

Кто наденет золотые кители? Адская кухня 2021. Выпуск 15. Часть 2

Во втором испытании проекта Адская кухня 2021 выпуск 15 решится, кто наденет золотые кители и пройдет в суперфинал, а кто покинет кулинарное шоу за шаг до последнего адского ужина.

Каждый из финалистов должен придумать меню для финального испытания. Во втором испытании Юра, Яна и Саша при помощи своих родных будут готовить блюда из своего меню. После дегустации один из них покинет проект, а двое пройдут в суперфинал.

Смогут ли повара приготовить блюда ресторанного уровня, если им будут помогать не повара, а обычные люди, которые никогда не работали на профессиональной кухне? Смотри в финале Адская кухня 2021 выпуск 15 на Новом канале.

Адская кухня 15 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 15 выпуск смотреть онлайн 3 часть

Кто наденет золотые кители? Адская кухня 2021. Выпуск 15. Часть 2
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