Во втором испытании проекта Адская кухня 2021 выпуск 15 решится, кто наденет золотые кители и пройдет в суперфинал, а кто покинет кулинарное шоу за шаг до последнего адского ужина.

Каждый из финалистов должен придумать меню для финального испытания. Во втором испытании Юра, Яна и Саша при помощи своих родных будут готовить блюда из своего меню. После дегустации один из них покинет проект, а двое пройдут в суперфинал.

Смогут ли повара приготовить блюда ресторанного уровня, если им будут помогать не повара, а обычные люди, которые никогда не работали на профессиональной кухне? Смотри в финале Адская кухня 2021 выпуск 15 на Новом канале.

Адская кухня 15 выпуск смотреть онлайн

Адская кухня 15 выпуск смотреть онлайн 3 часть