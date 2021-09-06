Не пропусти першу вечерю в шоу Пекельна кухня 2021 випуск 1! Цей вечір вирішить, хто продовжить боротьбу далі, а хто вилетить після першого ж вечора зі справжніми гостями. Виграє та команда, яка приготує і видасть всі страви першою. Ті, хто програв, повинні будуть номінувати двох учасників на виліт. А це значить – сварки, скандали і підступність, аби не залишити проєкт першими.

У одній з команд буде перевага – технологічні карти та майстер-клас від Алекса Якутова. Другій доведеться викручуватися самостійно. Хто ж переможе цього разу, чоловіки чи жінки? Дізнайся в програмі Пекельна кухня 2021 випуск 1!

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