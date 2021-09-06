У другому випробуванні шоу Пекельна кухня 2021 випуск 1 учасники перевірять, наскільки добре вони вміють користуватися головним інструментом кухаря – смаковими рецепторами. Кухарі пробуватимуть різні інгредієнти наосліп, та ще й з закритим носом. Всі продукти перетерті до стану пюре, тому вгадати щось за текстурою буде неможливо!

За кожен вгаданий продукт команда отримає бал. Якщо ж учасник не зможе впізнати смак, на нього чекає покарання – розстріл біля величезної мішені! Хто ж буде жити до кінця цього конкурсу? І чи так добре кухарі володіють своїми рецепторами, як вони думали? Дивись в кулінарному шоу Пекельна кухня 2021 випуск 1 онлайн!

Пекельна кухня 1 випуск дивитися онлайн

Пекельна кухня 1 випуск дивитися онлайн 3 частина