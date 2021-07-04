Що трапилося в світі шоу-бізнесу за тиждень з 28 червня по 4 липня 2021

Найяскравіші новини шоу-бізнесу за тиждень з 28 червня по 4 липня зібрані в матеріалі Нового каналу! Чому Джордж Мартін вирішив змінити фінал «Гри престолів» у книзі, а Меган Фокс 20 років приховувала свою орієнтацію? Від кого вагітна Карді Бі та кого народила зірка фільму «Чудо-жінка» Галь Гадот? Для чого Тіна Кароль повністю оголилася на очах мільйонів шанувальників і яку престижну нагороду отримала Маша Єфросініна? Про це та багато іншого читай далі!

Карді Бі вагітна другою дитиною

Про те, що американська співачка Карді Бі (Cardi B) чекає другу дитину, стало відомо на початку тижня. Кругленький животик артистка засвітила під час виступу на BET Awards 2021 у дуеті з Migos. До слова, приховувати своє цікаве положення Карді Бі не збиралася – вона усвідомлено вибрала для виходу на сцену обтислий комбінезон, усипаний кристалами і прикрашений спеціальним вирізом для живота.

Від кого вагітна Карді Бі? Ця інформація теж відома! Детальніше про обранця співачки та батька її майбутньої дитини читай на сторінках Нового каналу.

Джордж Мартін напише новий фінал «Гри престолів» у книзі

Хороші новини для тих, хто не залишився у захваті від фіналу серіалу «Гра престолів»! Джордж Р.Р. Мартін, автор серії книг, за мотивами яких був знятий гучний проект, повідомив, що остання частина «Вітрів зими» буде закінчена не так, як серіал HBO. Нагадаємо, що фінал «Гри престолів» у п’ятому сезоні виявився досить кривавим: страта Станніса, смерть Джона Сноу біля підніжжя Стіни та багато іншого.

Чому Джордж Мартін вирішив написати інший фінал «Гри престолів» і що конкретно йому не сподобалося у серіальній версії історії, він розповів к ексклюзивному інтерв’ю. Переходь за посиланням і читай подробиці!

Меган Фокс здійснила камінг-аут

Несподівану заяву днями зробила Меган Фокс, популярна американська актриса. Колишня дружина Бредлі Купера опублікувала в Instagram відвертий пост-сповідь і розповіла про справжню сексуальну орієнтацію. Так, стало відомо, що Меган Фокс вважає себе бісексуалкою протягом останніх 20 років. А пост вона розмістила, щоб підтримати ЛГБТ-спільноту та приєднатися до прайду, який проводиться у соціальних мережах.

Чому Меган Фокс приховувала орієнтацію два десятиліття і як на зізнання актриси відреагували користувачі Мережі, читай у матеріалі Нового каналу. Відкрилися несподівані факти!

Маша Єфросініна потрапила в ТОП-100 найвпливовіших людей України

Нещодавно в Мережі опублікували рейтинг найвпливовіших людей України, який щорічно складає журнал «Новое время» за участю декількох десятків експертів із різних професійних сфер. У 2021 році українська телеведуча Маша Єфросініна вперше потрапила в «ТОП-100», її відзначили за активну громадську та благодійну діяльність.

Про те, що Маша Єфросініна увійшла в рейтинг найвпливовіших людей України, їй повідомив її чоловік Тимур Хромаєв. Телеведуча була рада цій новині, але зізналася, що найважливішою і найціннішою нагородою вона вважає не публічне визнання, а врятовані нею життя. Детальніше про те, як чоловік Маші Єфросініної вплинув на її «перемогу», читай у матеріалі Нового каналу. Артистка розповіла дуже цікаву історію!

Зірка фільму «Чудо-жінка» Галь Гадот стала мамою втретє

Про поповнення у родині 36-актриса Галь Гадот, яка виконала головну роль у гучному фільмі «Чудо-жінка», повідомила на офіційній сторінці в Instagram. Зіркова матуся народила третю дитину – дочку Даніеллу. Хто став батьком дівчинки, відомо – це чоловік Галь Гадот, бізнесмен Ярон Версан.

До слова, в Мережі вже з’явилося перше фото новонародженої дочки Галь Гадот. Актриса сама опублікувала зворушливий знімок із малятком, чоловіком і старшими дочками – 9-річною Алмою і 3-річною Майєю.

Скарлетт Йоганссон назавжди попрощалася із роллю Чорної вдови

Голлівудська актриса Скарлетт Йоганссон шокувала шанувальників кіновсесвіту Marvel. 28 червня зірка зробила офіційну заяву про рішення назавжди відмовитися від роботи з персонажем Чорна вдова. Останній фільм з Скарлетт Йоганссон як героїні Marvel Наташі Романової вийде на екрани вже в 2021 році, він стане для неї восьмим за рахунком у цій ролі.

Про те, чому Скарлетт Йоганссон відмовилася грати Чорну вдову, вона розповіла в ефірі шоу Good Morning America. Незважаючи на те, що рішення актриса прийняла усвідомлено, вона все одно дуже засмучена.

Тіна Кароль знялася абсолютно голою у новому відео

На такий сміливий крок українська поп-діва Тіна Кароль зважилася вдруге за всю кар’єру. Днями співачка шокувала шанувальників, опублікувавши відверте відео в Instagram. У ролику Тіна Кароль постала повністю оголеною і показала свої форми в усій красі.

Таким пікантним чином зірка привернула увагу до прем’єри її нового кліпу на пісню «Красиво». Нагадаємо, вперше подібний піар-хід Тіна Кароль використовувала для промо відеороботи «Ноченька».

У Мережі з’явилися зворушливі фото MONATIKа з дружиною із РАГСу

Неймовірно милий пост з’явився днями в соціальних мережах Ірини Демічевої, дружини українського мультиартиста MONATIK. Дівчина опублікувала в Instagram декілька зворушливих фото, зроблених шість років тому – під час одруження. Шанувальники з теплотою відреагували на публікацію дружини MONATIKа, привітаннями пару засипали і їхні зіркові друзі: Володимир Дантес, Валерій Бебко, Катя Сільченко, Слава Дьомін, Сніжана Бабкіна, Едгар Камінський.

Зазначимо, що і сам MONATIK не залишив без уваги зворушливий Instagram-пост дружини. Артист залишив неймовірно теплі, романтичні слова на адресу коханої у коментарях. Детальніше про це читай на сторінках Нового каналу.

Вийшов офіційний трейлер фільму-мюзиклу «Попелюшка»

Нова екранізація «Попелюшки» вийде на екрани 3 вересня 2021 року. Фільм-мюзикл, який вже наробив чимало галасу через несподіваний акторський склад, розповість класичну історію осиротілої дівчини та її злої мачухи в сучасній інтерпретації. Головну роль Попелюшки виконає кубино-американська співачка Каміла Кабельо, яка також працювала над музичною частиною. Роль принца дісталася британцеві Ніколасу Голіцину («Красивий диявол»), а гендерно-нейтральну фею-хрещену зіграв Біллі Портер («Поза»).

Офіційний трейлер фільму «Попелюшка» вже доступний для перегляду!

Макс Барських випустив оригінальну версію суперхіта «Лей, не жалей»

Український поп-виконавець Макс Барських на прохання шанувальників презентував трек «Ночь-проводник», демоверсію суперхіта «Лей, не жалей». Сингл виконаний у мінорному настрої, разом із ним артист випустив зворушливе і водночас дуже стильне mood video. Нова пісня Макса Барських «Ночь-проводник» вже доступна на всіх цифрових майданчиках. Слухати обов’язково!

На честь принцеси Діани відкрили пам’ятник на території Кенсінгтонського палацу

1 липня леді Ді (Діані, принцесі Вельській, уродженій Діані Френсіс Спенсер) виповнилося б 60 років. На честь цієї події її сини, принци Вільям і Гаррі, відкрили пам’ятник на згадку про свою маму. Все відбувалося в урочистій атмосфері, в улюбленому саду принцеси Діани – «Затонулому саду» Кенсингтонського палацу. Адже саме тут вона жила з дітьми після розлучення зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом.

Як виглядає пам’ятник принцесі Діані, дивися на фото з його урочистого відкриття. На заході були присутні сини леді Ді – принц Вільям і Гаррі.

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