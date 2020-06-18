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Зірка «Гри престолів» зовсім скоро стане мамою

Софі Тернер на прогулянці зловили папарацці та зробили знімки, на яких чітко видно вже немаленький животик знаменитості! А значить, скоро ми дізнаємося, кого чекають Софі з чоловіком і яке ім’я дадуть малюкові зіркові батьки

У цьому році в світі шоу-бізнесу справжній бебі-бум! Нещодавно став батьком Руперт Грінт, який зіграв Рона в «Гаррі Поттера», про вагітність повідомила актриса Джессі Кейв, малюка чекає Кетті Перрі… Та й українські зірки не відстають: навесні батьками стали ONUKA і MANEKEN, чекають поповнення Тарас Тополя і Alyоsha, і це, не кажучи вже про двох вагітних випускниць «Від пацанки до панянки»!

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Про те, що Софі Тернер та її чоловік – американський співак Джо Джонас чекають малюка, стало відомо давно! Але майбутні батьки вважають за краще всі новини поки тримати в секреті, і лише зрідка з’являються на публіці, демонструючи, як росте животик актриси.

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Можна припустити, що осінь Тернер зустріне вже в ролі мами 🙂

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Публикация от Sophie Turner (@sophiet)

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