Кортні Кокс найбільш відома своє роллю в гучному серіалі «Друзі», де вона зіграла Моніку Геллер. Однак до успіху актриса прийшла не відразу, її біографія рясніє найрізноманітнішими подіями.

Дитинство

Кортні Кокс народилася 15 липня 1964 року в місті Бірмінгем, штат Алабама, в родині бізнесмена Річарда Кокса і домогосподарки Кортні Басс. Актриса – молодша дитина в родині, у неї є дві старші сестри – Вірджинія та Дотті, і старший брат Річард. Коли дівчині було 10 років, батько пішов із сім’ї, а незабаром мама вийшла заміж за бізнесмена Хантера Коупланда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 12 Май 2019 в 3:42 PDT

Шкільні роки Кортні пройшли дуже активно: вона займалася плаванням, тенісом і була членом групи підтримки. Після школи актриса вступила до Університету Вашингтона на факультет архітектури і дизайну інтер’єрів, проте вже через рік вона покинула навчання заради кар’єри моделі.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 24 Май 2019 в 9:11 PDT

Кілька років Кортні працювала моделлю, співпрацювала з агентством «Форд» у Нью-Йорку і паралельно відвідувала курси акторської майстерності, які допомогли їй позбутися свого південного акценту. Кокс з’явилася на обкладинках кількох глянцевих журналів і навіть знялася в рекламних роликах Maybelline і Noxema.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 16 Авг 2019 в 9:12 PDT

Старт кар’єри

Однією з перших появ Кортні Кокс на телебаченні стала реклама тампонів: вона першою у США вимовила з екранів слово «місячні», чим назавжди запам’яталася глядачам. Потім дівчина з’явилася в кліпі Брюса Спрингстіна «Dancing In the Dark», в якому вона виконала роль танцівниці, а в кіно Кокс потрапила у 1987 році, знявшись у кількох епізодах «Володарів всесвіту» з Дольфом Лундгреном.

Згодом орієнтир змістився, і Кортні почала активно зніматися в серіалах. Спершу не дуже вдало: дівчині дісталася роль у практично провальному проекті «Мученики науки», заради якого вона переїхала в Лос-Анжелес, а також Кокс з’явилася в одній із головних ролей серіалу «Сімейні узи».

До того, як потрапити на кастинг «Друзів», актриса встигла засвітитися в культовому фільмі з Джимом Керрі «Ейс Вентура: Розшук домашніх тварин», де зіграла роль Мелісси Робінсон.

А вже у 1994 році Кортні отримала запрошення на проби в «Друзі». Що цікаво, спершу вона проходила кастинг на роль… Рейчел! Але доля склалася так, що цю роль отримала Дженніфер Еністон, а Кокс запропонували зіграти Моніку. І як ми бачимо, все склалося якнайкраще!

Три головні актриси серіалу «Друзі» потрапили в Книгу рекордів Гіннесса, як найбільш високооплачувані актори на ТБ: Кортні Кокс в останніх двох сезонах ситкому отримувала по мільйону доларів за епізод!

З 1996 року Кортні Кокс потрапила у ще один відомий кінопроект: дівчина зіграла одну з головних ролей – репортера Гейл Везерс – у серії фільмів «Крик», а у 1999 році їй дісталася ключова роль у фільмі «Шалені гроші».

У 2001 році Кокс з’явилася у фільмі «3000 миль до Грейсленда», у 2005-му знялася у фільмі «Листопад», а також зіграла невелику роль у високобюджетному фільмі «Все або нічого». В цьому ж році Кортні разом із чоловіком знялася у фільмі «Турист», Девід Аркетт був ще й режисером.

У 2007 році актриса знову повернулася у світ серіалів і знялася у проекті «Бруд», в якому виконала роль Люсі Спіллер, редактора бульварної газети. Цікаво, що Кокс зі своїм чоловіком також виступили виконавчими продюсерами цього серіалу! Вони навіть затягнули у проект Дженніфер Еністон, яка з’явилася в кількох епізодах, але це не допомогло серіалу стати успішним, і незабаром його закрили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 15 Окт 2019 в 3:56 PDT

У 2008 році Кортні Кокс з’явилася в кількох епізодах серіалу «Клініка», і знялася разом з Адамом Сендлером у картині «Казки на ніч».

У 2009 році актриса знялася у проекті «Місто хижачок», більше того – виступила в ролі продюсера і навіть зрежисирувала кілька випусків ситкому! За роль у цьому проекті Кокс була номінована на «Золотий глобус».

У 2012 Кокс стала режисером документального фільму «Талхотблонд», знятому Барбарою Шредер, а у 2014-му – продюсером картини «Перш ніж я піду».

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Але й акторська кар’єра Кортні продовжує активно розвиватися. У 2016 році вона з’явилася у фільмі «День матері», у 2018-му – в дев’ятому сезоні серіалу «Безстидники», а у 2020-му разом з Девідом Бекхемом стала запрошеною гостею у серіалі «Американська сімейка».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Too hot in the hot tub! #modernfamily Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 25 Окт 2019 в 12:42 PDT

Особисте життя

З 1999-го по 2013 рік була одружена з актором і режисером Девідом Аркеттом. Від цього шлюбу в актриси є донька Коко Райлі Аркетт, хрещеною якої стала Дженніфер Еністон.

Наприкінці 2013 року Кокс почала зустрічатися з музикантом Джонні Макдейдом, клавішником групи Snow Patrol. У червні 2014 року пара навіть оголосила про заручини, щоправда вже у 2015-му розірвали їх. З 2016 року ходили чутки про те, що Кокс і Макдейд знову зійшлися, і з’явившись разом у 2018 році на церемонії Brit Awards, пара лише підігріла інтерес до їхніх стосунків. Однак офіційно свій союз вони досі не узаконили.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My one. Happy Valentine’s Day ♥️ Публикация от Courteney Cox (@courteneycoxofficial) 14 Фев 2020 в 10:29 PST

Цікаві факти:

1) У серіалі «Бруд» є епізод, у якому героїні Кортні Кокс і Дженніфер Еністон цілуються.

2) Кокс могла зіграти роль Сьюзан Маєр у «Відчайдушних домогосподарках», проте через вагітність була змушена відмовитися, і роль дісталася Тері Хетчер.

3) Кортні Кокс стала єдиною серед всієї зіркової шістки «Друзів», хто жодного разу не номінувався на «Еммі».

4) У Кортні Кокс – коричневий пояс з карате.

5) У проміжку між п’ятим і шостим сезоном, коли Кокс вийшла заміж за Девіда Аркетта і змінила прізвище на подвійне, творці серіалу вирішили відобразити цю подію в титрах, і в «Епізоді після Вегаса» у початкових титрах всі актори додали «-Аркетт» до своїх прізвищ.

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