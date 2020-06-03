Новий каналG.spaceШОУМАНІЯВагітна Alyosha натякнула на двійню!

Вагітна Alyosha натякнула на двійню!

Тарас Тополя зовсім не проти

Українська співачка Alyosha нещодавно здивувала фанатів зізнанням у тому, що вона з чоловіком Тарасом Тополею чекає на поповнення у родині. А невдовзі зіркова пара розсекретила стать майбутньої дитини, заявивши, що у них буде дівчинка.

Зараз же Alyosha заінтригувала своїх фанатів натяком на двійню. У своєму Instagram співачка опублікувала фото, на якому позує в обтягуючій сукні чорного кольору. У підписі до посту вона написала: «Скільки дівчаток на цьому фото?»

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Підписники зірки одразу ж засипали коментарі припущеннями, що зіркова пара чекає на двійню. Відписувати фоловерам Alyosha не стала. Але в середині травня співачка зізналася, що чоловік, дізнавшись про третю вагітність, хотів, щоб вона народила двійню.

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