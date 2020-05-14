Новий каналG.spaceШОУМАНІЯBreaking news! ONUKA і MANEKEN стали батьками вперше

Breaking news! ONUKA і MANEKEN стали батьками вперше

Одна з найстильніших пар українського шоу-бізнесу поділилася в мережі зворушливою новиною

«Тепер нас четверо!», – з таким підписом Ната Жижченко виклала на своїй сторінці в Instagram чорно-білий знімок. На фото вагітна ONUKA, її чоловік Євген Філатов та їх домашній улюбленець – пес Піф.

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Публикация от ONUKA (@onukaofficial)

Зворушливим знімком поділився і MANEKEN. Євген виклав фото з пологового будинку, на якому він тримає укутаного в пелюшку малюка. «Філатов Олександр Євгенович», – підписав кадр щасливий батько!

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Публикация от The Maneken (@themaneken)

Вітаємо молодих батьків і бажаємо здоров’я малюкові! Щось підказує, що ця дитина буде дуже творчою!

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