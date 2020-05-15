Вагітна Кетті Перрі знялася оголеною в своєму новому кліпі «Daisies»

Популярна виконавиця випустила свіжий сингл і чуттєвий кліп до нього. У відео 35-річна Кетті з’являється в білому легкому платті, яке потім знімає, щоб скупатися у водоспаді. Виглядає заворожуюче!

Шматочком нового кліпу співачка поділилася на своїй сторінці в Instagram і розкрила зміст композиції в коментарі:

«Я написала цю пісню пару місяців назад як заклик залишатися вірним курсом, який ви для себе вибрали, незалежно від того, що подумають інші. Нещодавно для мене це набуло нового значення в світлі того, що переживає весь світ. Кожен з нас – один з більш ніж семи мільярдів, і у нас є своя власна історія сили і стійкості. Я сподіваюся, ця пісня стане саундтреком до ваших мрій … особливо до тих, які залишилися позаду ????»

Цікаво, що оператори знімали Кетті з відстані 180 метрів.

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Трек «Daisies» увійде в п’ятий студійний альбом співачки, реліз якого запланований на 14 серпня. Судячи з розміру животика, в цей час Кетті вже буде мамою!

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от KATY PERRY (@katyperry) 14 Май 2020 в 9:05 PDT

Нагадаємо, що виконавиця чекає дитину від свого коханого Орландо Блума, який зробив їй пропозицію 14 лютого 2019 року.

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