Найкрасивіша: Світлана Тарабарова вагітна вдруге

Українська співачка TARABAROVA незвичайним способом оголосила про свою другу вагітність – виконавиця поділилася знімками чуттєвої чорно-білої фотосесії та закликала майбутніх мам підтримати її флешмоб #Найкрасивіша

«Незважаючи на складнощі, які супроводжують період вагітності, я вважаю, що жінка при надії найкрасивіша!» – розповіла у своєму Instagram TARABAROVA.

Співачка також закликала дівчат підтримати цей імпровізований флешмоб: «Жодних комплексів – ти найкрасивіша!

Дівчатка, я знаю, що в багатьох із вас є казкові фото з животиком, тож викладайте їх із хештегом #найкрасивіша, та давайте наповнимо цей світ красою, любов’ю та ніжністю».

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