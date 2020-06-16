Зірка «Гаррі Поттера» вагітна втретє
Актриса Джессі Кейв, сигравшаю Лаванду Браун, чекає на третю дитину
Не встигли ми порадіти новині про поповнення в родині Руперта Грінта, який виконав у фільмах про Гаррі Поттера роль Рона Візлі, як і його кіношна кохана (все ж пам’ятають, як Лаванда затискала Рона в кутах з криками «Мій Бон-бочік?») повідомила про свою вагітність.
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Для 33-річної Джессі Кейв це вже третя дитина, на даний момент у неї з чоловіком – стендап-коміком Альфі Брауном – вже є 5-річний син Донні та 3-річна дочка Марго. У 2017 Джессі й Альфі ледь не подали на розлучення, але вже через рік пара знову стала жити разом, і як бачимо, вирішила закріпити успіх, народивши ще одного спадкоємця.
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До речі, батько й мати дуже своєрідно поділилися в своїх Instagram-акаунтів новинами про майбутнє поповнення в родині! Джессі виклала знімок, на якому чітко видно вже досить великий животик, з підписом «Oops, I did it again!». Її чоловік в свою чергу поділився фото УЗД з підписом: «Я дуже радий оголосити про мою майбутньої вазектомію».
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Що ж, схоже, стендап-комік залишається вірним собі в будь-якій ситуації і до всього ставиться з гумором!
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