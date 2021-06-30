Весілля 2021: зачіски, манікюр, де відсвяткувати і скільки коштує свято

Весілля – важлива подія в житті кожної пари, адже розуміння того, що поряд з тобою ТА САМА людина – прекрасне. Хочеться, щоб все пройшло ідеально і так, як в мріях. Тому підготовку краще починати заздалегідь. Але якщо до цього у тебе не було часу, а зараз потрібно терміново починати підготовку – не біда. Наш матеріал тобі дуже допоможе! У ньому ми розповімо про всі важливі моменти, про які варто не забути при підготовці до цієї радісної події. Для початку, якщо ти ще не знаєш яким саме має бути твоє весілля в візуальному оформленні, подивися дуже багато прикладів, картинок в інтернеті. Це точно допоможе!

Вибір ресторану: на що звернути увагу

1. Першочерговий фактор при виборі ресторану – звичайно ж, інтер’єр. Якщо ти вже визначилася із загальною картинкою і знаєш, що точно хочеш весілля на природі або на світлій терасі, шукай саме такі ресторани.

2. Не менш важливий фактор – ціна за одного гостя і наявність сервісного збору (включення чайових). Адже відштовхуючись від названої ціни, ти можеш легко прорахувати загальну суму банкету. Не забудь уточнити, скільки грам передбачається на одну людину за цю суму: в різних ресторанах граммовки різні, і від цього залежить підсумкова вартість. В середньому сьогодні по Україні ціна на страви на одну людину становить 1000-1500 тисяч гривень.

Якщо ти не знаєш, як правильно замовити банкетне меню, та, які саме страви краще обрати, не переживай та порадься з адміністратором ресторану. Він точно має допомогти та знається на цьому краще, адже мав вже не один досвід проведення весілля в ресторані.

Проте, якщо ви з нареченим хочете самі все контролювати та боїтесь, щоб їжі точно вистачило, це можна легко прорахувати. Напишіть список страв та приплюсуйте всю вагу їжі. Потім поділіть її на кількість ваших гостей. Таким чином ви дізнаєтесь скільки їжі ви замовили на одну людину.

3. Якщо ви з нареченим хочете провести церемонію не тільки в РАЦСі, а й в ресторані, обов’язково уточніть у менеджера, чи доведеться вам окремо доплачувати. Найчастіше за локацію доведеться заплатити, проте в деяких ресторанах вона може бути з приємними бонусами: місцевої аркою, стільцями, столиком для церемонії і т.д. В такому випадку вам вдасться заощадити на цих речах.

4. Дізнайтеся і подивіться які в ресторані меблі. Здавалося б, яка різниця? Насправді для загальної картинки це дуже важливо. Цілком ймовірно вам запропонують ресторанні коричневі стільці або зручні крісла, а ви завжди мріяли про білих розкладних стільчиках, як в американських фільмах. Тоді доведеться їх замовляти окремо, а це додаткова стаття витрат. Те ж саме стосується і скатертин, і столів.

5. Питання алкоголю і всіх напоїв – ще один, який може влетіти вам з нареченим в копієчку, особливо, якщо замовляти це все в ресторані. Тому при виборі ресторану обов’язково уточніть, чи можете ви принести їх з собою або хоча б частину. Найчастіше, якщо бенкет великий, вам легко дозволять принести свій міцний алкоголь, а ось вино і шампанське, швидше за все, запропонують купити в ресторані. Є варіанти, коли вам дозволять принести всі напої з собою, але потрібно буде доплатити за кожну пляшку якийсь відсоток. Також існують випадки із повністю безкоштовним алкоголем, а є заклади, в які не можна категорично приносити нічого свого. Найчастіше зустрічається оплата коркового збору за принесені пляшки, вона може коливатися від 50 до 150 гривень в середньому.

6. Весільний торт. Уточни чи в ресторані можна замовити солодкий стіл у свого кондитера, адже це, знову ж, може обійтися дешевше. До вибору кондитера теж краще підходити відповідально. Найчастіше в тих, хто вже працює давно, можна замовити дегустаційні сети (набори) тортів, кексів та інших солодощей, щоб обрати не просто красиву картинку, а ще й смачну. До речі, щодо картинки. Навіть для кондитера з великим досвідом краще за все знайти та показати хоча б приблизний референс (зображення-приклад) дизайну торту, який тобі подобається. Адже ти не хочете отримати “сюрприз” в день весілля?

7. Апаратура для діджея і ведучого. Якщо вся необхідна техніка є в залі, і ви з ведучим можете нею користуватися, то вийде непогано заощадити. Те ж стосується світломузики і салюту. Що ж стосується самих ведучого і діджея – якщо на вашому весіллі буде більше 20 гостей, то вони точно знадобляться, інакше все пройде нудно і хаотично. Вони – практично найголовніший елемент вашого весілля, саме від них залежить наскільки вам і гостям буде весело. Хорошого ведучого, який підійде саме тобі, знайти складно, але можливо. Його можна пошукати, як в соціальних мережах, так і просто в інтернеті. З усіма, хто тобі сподобався – краще зустрічатися особисто. Тільки так можна відчути енергетику людини, обговорити всі моменти і зрозуміти чи підходить він.

8. Декор столів та залу. Цілком ймовірно, що в обраному тобою закладі є чохли на стільці, стрічки, ліхтарики, може бути навіть прикрашена арка. Уточни вартість оренди всього декору, дізнайся, що саме тобі можуть запропонувати, і хто це все буде встановлювати. Якщо ж ціна не підійде – завжди можна знайти декоратора на стороні. Шукай так само в соціальних мережах та інтернеті. Проси детально показати їх роботи і покажи приклади того, що хочеш.

Весільне вбрання

Наречена і наречений – зірки будь-якого весілля. Тому потрібно, щоб кожен відчував себе по-королівськи впевнено. Спочатку перегляньте з нареченим сотні фотографій в інтернеті, щоб зрозуміти, що вам подобається. Потім запишіться на примірку в два-три салони з весільними сукнями та чоловічими костюмами. Якщо ви думаєте про покупку сукні, то в середньому вона обійдеться від 13 до 30 тисяч гривень. Чоловічий костюм – від 6 до 20 тисяч гривень. Це не враховуючи прикрас, взуття і всього іншого. Порада – на весільній сукні можна добре заощадити, при цьому не втратити якості і краси – взяти сукню в оренду, яка обійдеться від 4 до 15 тисяч гривень. Ось пара цікавих ідей для тебе:

Манікюр і педікюр

Якщо твоє весілля вже заплановане на літо або осінь, саме час задуматися про весільний манікюр. Не залишай вибір дизайну манікюру для весілля на останній момент: красиві доглянуті нігті – важливий елемент ніжного образу нареченої! Найоптимальніший варіант – нюдовий колір. Він точно підійде до будь-якого образу. Манікюр, як і педикюр, краще роби у перевіреного майстра. Ти ж не хочеш, щоб тобі зіпсували настрій і нігті? У кожному салоні, звичайно ж, своя ціна, але приблизно манікюр з педикюром обійдуться тобі від 900 до 1600 гривень. Ось пара ідей для тебе:

Зачіска і макіяж

Ще два найважливіших елементи образу нареченої – зачіска і макіяж. Хочеться, щоб вони підкреслили всі принади і зробили з тебе принцесу! Майстра краще вибирати за відгуками подруг, знайомих, але при цьому детально вивчити його роботи і уточнити, чи зможе він зробити те, що подобається тобі. Зачіска і макіяж обійдуться від 1500 до 2500 тисяч гривень, твоїй мамі трохи дешевше – від 900 до 1500. Ось пара ідей для тебе:

Весільний букет

Куди ж наречена без букета? Такий важливий і ніжний аксесуар. Приклади найрізноманітніших можна знайти в інтернеті. Ціна залежить від його розміру і квітів, які ти вибереш. Наприклад, троянди, фрезії і піони – завжди дорожче. Ромашки, еустоми, іриси – трохи дешевше. В середньому ж, букет обійдеться тобі від 600 до 2000 тисяч гривень. Декілька красивих прикладів:

Замовлення подарунків

Ще один важливий пункт при підготовці до весілля – замовлення подарунків своїм родичам та друзім. Здається, що це не так важливо, яке все інше. Але подумайте, чи хочете ви з коханим отримати на весілля те, що вам не потрібно або не подобається? Краще скласти ваш вішліст та озвучити його всім запрошеним. Можливо, вам потрібен новий холодильник або пилосос? А, можливо, ви захочете, щоб всі дарували гроші? Якщо ж вам хочеться отримати оригінальний подарунок на весілля, не забувайте про парні прикраси або подорож на двох.

Пам’ятай, що цей день створений тільки для вас двох! Не важливо, що хочуть ваші батьки, родичі та як вони собі це бачать. Увімкніть з коханим весь креатив і фантазію, і нехай свято відбудеться на вищому рівні. І головне – менше нервів! Адже вони можуть призвести до сварок та непорозумінь, а кому це потрібно під час підготовки до радісної події? Якщо ж все-таки у спокої залишатись не виходить, читай наші поради – як не посваритись в процесі підготовки до весілля.

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