Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 2 від 06.10.2021
06 жовтня

Фантастична жінка TAYANNA проти прибульців – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 1

Традиційно ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 розпочнеться з раунду «Врятуй місто», у якому команди зірок і дітей об’єднаються заради важливої справи – звільнення міста від НЛО. Співачка TAYANNA та головні герої романтичного проєкту Холостяк Іраклі Макацарія і Максим Михайлюк об’єднаються в одну зіркову команду, аби позбутися тарілок інопланетних створінь та вибороти перемогу в дебютному конкурсі. Чи вдасться їм перевершити швидкість і влучність учасників із команди дітей? Дивись онлайн Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 на сайті Нового каналу і дізнайся розв’язку цього захопливого поєдинку!

Дивитися онлайн 1 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 2 раунд

Фантастична жінка TAYANNA проти прибульців – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 1
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