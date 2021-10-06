Досі впевнений, що дорослі більш талановиті? Маленькі учасники ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 готові посперечатися з тобою та довести: талант не має віку! У шостому раунді зійдуться два харизматичних хлопця, які мають невелику різницю у віці… Максиму Михайлюку 36 років, він професійний льотчик і має власну школу, де навчає майбутніх пілотів. А ось його конкурент – дев’ятирічний Сергій, який успадкував любов до повітряного транспорту завдяки професійним пілотам – татові та дідусю. Кому з хлопців вдасться завоювати титул найкращого пілота? Відповіді вже чекають на тебе в 2 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд