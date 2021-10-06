П’ятий раунд шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 обіцяє тобі незабутні емоції, адже розкішна TAYANNA з’явиться у компанії двох харизматичних холостяків – Іраклі Макацарія та Максима Михальчука! Команді зірок доведеться вистояти на баланс-борді, дати правильні відповіді на запитання і втримати акваріум з живими рибками! Чи вдасться їм гідно витримати випробування та здобути перемогу у цьому раунді? Не гай часу на роздуми – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся усі відповіді першим!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд