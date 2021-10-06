Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 2 від 06.10.2021
06 жовтня

Операція сапсерферів «Врятувати чотирилапого» – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 2

У другому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 ти станеш свідком індивідуального раунду. Мало хто знає, але тендітна TAYANNA захоплюється багатьма видами водного спорту! Співачка матиме змогу продемонструвати свої навички в змаганні з чотириразовим чемпіоном України Ярославом, який у свої одинадцять років встиг підкорити Дунай! Хто з них швидше подолає водну смугу перешкод і врятує милого пухнастика, який чекатиме на них посеред відкритої водойми на невеличкому плоту? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу і дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд

Операція сапсерферів «Врятувати чотирилапого» – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 2
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