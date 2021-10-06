У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 «Гемологи» холостяк Іраклі Макацарія нарешті зустріне прекрасну принцесу! Але ця крихітка не зацікавлена у якихось там принцах: її серце належить лише одній пристрасті – гемології. П’ятирічна Мілана знає понад п’ятдесят видів мінералів, а також на дотик може відрізнити діамант від муассаніту! Але й Іраклі не ликом шитий: красунчик володіє ґрунтовними знаннями в області гемології та тримає власний ювелірний салон. То на чиєму ж боці буде перемога? Пропонуємо дізнатися про це у шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд