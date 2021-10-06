Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 2 від 06.10.2021
06 жовтня

Дикі качки та шалена швидкість: нелегкий шлях до перемоги – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 7

Приготуйся до фіналу, де чесний і незалежний суддя ігрового шоу Діти проти зірок 3 сезон Мегамозок вирішить, хто отримає омріяний титул команди-переможця! Одній із команд доведеться несолодко, адже їхні конкуренти назбирають значну кількість блискавок часу. Особливість цього артефакту полягає у тому, що команда лідерів може створити на шляху своїх опонентів додаткові перешкоди. Якій із команд дістанеться можливість ускладнити проходження смуги перешкод опонентів? І чи допоможе їй це вибороти перемогу? Стань свідком цього напруженого, але надзвичайно захопливого моменту – дивись онлайн Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск від 06.10.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дикі качки та шалена швидкість: нелегкий шлях до перемоги – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 7
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