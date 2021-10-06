Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 2 від 06.10.2021
06 жовтня

Тест на кмітливість: холостяк Максим Михайлюк проти 11-річного Ярослава – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 3

Якщо раптом нудьга накрила тебе з головою, то ми маємо чудове розв’язання цієї проблеми! Дивися онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 2 випуск на сайті Нового каналу! У третьому раунді команда зірок зможе повернутися у дитинство і зіграти в показуху! Чи вистачить співачці TAYANNA та її співкоманднику Іраклі Макацарія фантазії, аби показати слова лише з допомогою мови тіла? І чи зможе колишній холостяк Максим Михайлюк відгадати рекордну кількість слів? Чи його маленький конкурент виявиться більш вигадливим? Відповіді ти можеш дізнатися у шоу Діти проти зірок 2021 просто зараз!

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 2 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд

Тест на кмітливість: холостяк Максим Михайлюк проти 11-річного Ярослава – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 2. Раунд 3
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