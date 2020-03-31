Дивись просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020, як Григорій Решетнік намагається перевершити учасниць не в інтелекті, а в чарівності!

Місто Львів не даремно вважається в народі культурною столицею України, адже навіть до весілля місцеві жителі підходять вкрай креативно. Григорію Решетніку доведеться відповісти на запитання, у чому прийшли на одруження львів'яни Соломія і Михайло. А завдяки запитанню про стосунки Міли Куніс і Ештона Кутчера, Григорій розповість глядачам про те, як навчався цілуватися сам з собою в 9 років. Щоб почути цю історію, дивись шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020 на сайті Нового каналу.

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