Антон Савлепов в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020 на сайті Нового каналу.

Леві Хатчинс в 1787 році зібрав перший механічний будильник, який мав певну особливість. Що робило це пристосування? Можливо, трусило ліжко? Або било сплячого по голові? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 2020.

Блонда-бомба покаже майстер-клас з повітряної гімнастики та змусить Антона Савлепова відкрити свою нижню чакру. Після такого музикант буде відчувати себе використаним… Чи зможе Антон психологічно відновитися після такої взаємодії з блондою-бомбою? Це ти дізнаєшся просто зараз в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 8 випуск від 24.03.2020.

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