Video: Решетнік випробує на собі дивні тренди Instagram. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 2

Хто проти блондинок від 31.03.2020 - дивіться онлайн випуск 9 частина 2
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31 березня

Решетнік випробує на собі дивні тренди Instagram. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 2

Це шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020, в якому ти дізнаєшся, чи зможе ведучий Холостяка відповісти правильно хоча б на одне запитання.

Блонда-бомба примусить Григорія Решетніка попрацювати вінчиком і збивати яйця протягом трьох хвилин. Чи зможе телеведучий бути швидшим за вправну Єлизавету? Дивись в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А завдяки іншій блонді Григорій матиме можливість випробувати на собі дивні тренди Instagram: волохаті ноздрі, різнокольорові зуби та мохнаті губи. Щоб побачити це видовище – дивись шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 9 випуск від 31.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 9 дивитися онлайн

Решетнік випробує на собі дивні тренди Instagram. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 2
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