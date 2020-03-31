Це шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020, в якому ти дізнаєшся, чи зможе ведучий Холостяка відповісти правильно хоча б на одне запитання.

Блонда-бомба примусить Григорія Решетніка попрацювати вінчиком і збивати яйця протягом трьох хвилин. Чи зможе телеведучий бути швидшим за вправну Єлизавету? Дивись в шоу Хто проти блондинок? 2020.

А завдяки іншій блонді Григорій матиме можливість випробувати на собі дивні тренди Instagram: волохаті ноздрі, різнокольорові зуби та мохнаті губи. Щоб побачити це видовище – дивись шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 9 випуск від 31.03.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 9 дивитися онлайн