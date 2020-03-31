Video: Як Григорій Решетнік клеїтиме гумових жінок? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 3

Хто проти блондинок від 31.03.2020 - дивіться онлайн випуск 9 частина 3
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31 березня

Як Григорій Решетнік клеїтиме гумових жінок? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 3

У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020 ти дізнаєшся, що Пантелеймон Куліш був тим ще вигадником - саме він придумав псевдонім Марко Вовчок для письменниці Марії Вілінської. Але чому вибір Куліша припав саме на це ім'я? У програмі Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся відповідь на це запитання.

У другому турі в поєдинку з блондинкою Діаною Григорію доведеться клеїти дівчат. Буквально. А Діана в цей час буде клеїти гумових хлопців. Хто з них впорається з цим завданням краще, ти побачиш в інтелектуально-розважальному проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 9 випуск від 31.03.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 9 випуск від 31.03.2020 дивитися онлайн

Як Григорій Решетнік клеїтиме гумових жінок? Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 9. Частина 3
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