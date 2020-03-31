Video: Блонда-бомба научит Решетника ломать сердца. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 1

Кто против блондинок от 31.03.2020 - смотрите онлайн выпуск 9 часть 1
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31 марта

Блонда-бомба научит Решетника ломать сердца. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 1

Смотри прямо сейчас в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020, как Григорий Решетник пытается превзойти участниц не в интеллекте, но в очаровании!

Город Львов не зря считается в народе культурной столицей Украины, ведь даже к свадьбе местные жители подходят крайне креативно. Григорию Решетнику предстоит ответить на вопрос, в чем пришли на бракосочетание львовяне Соломия и Михаил.

А благодаря вопросу про отношения Милы Кунис и Эштона Кутчера, Григорий расскажет зрителям о том, как учился целоваться сам с собой в 9 лет. Чтобы услышать эту историю, смотри шоу Кто против блондинок? 3 сезон 9 выпуск от 31.03.2020 на сайте Нового канала.

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Блонда-бомба научит Решетника ломать сердца. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 9. Часть 1
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