Актор і телеведучий Олександр Пікалов змагатиметься з блондинками в ерудиції та інтелекті в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 на сайті Нового каналу.

Уже другий випуск поспіль ми дізнаємося все більше незвичайних подробиць з життя американських стриптизерок. В одному з клубів власники дозволяють своїм відвідувачам платити танцівницям криптовалютою. Але для на цього дівчатам довелося дещо змінити в своєму тілі. Саме це і доведеться з’ясувати Олександру Пікалову в шоу Хто проти блондинок? 2020.

Блонда-бомба навчить глядачів Нового каналу фокусів з вином, після яких ти точно зможеш здивувати всіх на вечірці. Майстер-клас від блонди-сомельє дивись просто зараз в інтелектуально-розважальній програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020.

Хто проти блондинок 3 випуск від 18.02.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 4 дивитися онлайн