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Video: Підкорювачі плюшевих сердець. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 3

Хто проти блондинок від 25.02.2020 - дивіться онлайн випуск 4 частина 3
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4 / Підкорювачі плюшевих сердець. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 3
25 лютого

Підкорювачі плюшевих сердець. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 3

Ти дивишся проєкт Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 на сайті Нового каналу, в якому Олександр Пікалов битиметься в поєдинку з топ-блондинкою. Чи знають вони, для кого саме існує додаток для знайомств Raya, в якому реєструються лише обрані?

У шоу Хто проти блондинок? 2020 ти дізнаєшся, що досить бути вигаданим персонажем, щоб очолити рейтинг Forbes. А українські заклади потрапляють в списки найкращих ресторанів Європи за зовсім не українські меню.

У другому турі Олександр Пікалов битиметься з однією з блондинок і дізнається, чи здатний він підкорити не тільки живі серця, але й плюшеві. Чим закінчиться цей поєдинок, і хто врешті-решт переможе? Дивись в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 4 випуск від 25.02.2020 дивитися онлайн

 

Підкорювачі плюшевих сердець. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 3
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