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Video: Тверк від блонди-бомби та дивні британці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 2

Хто проти блондинок від 25.02.2020 - дивіться онлайн випуск 4 частина 2
Новий канал / Хто проти блондинок? / Сезон 3 / Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4 / Тверк від блонди-бомби та дивні британці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 2
25 лютого

Тверк від блонди-бомби та дивні британці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 2

У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 ти дізнаєшся, що принцеса Діана була тією ще бунтаркою. Одного разу вона взяла участь в змаганні, незважаючи на всі заборони королівської родини. Просто зараз ти дізнаєшся подробиці цієї веселої історії в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 2020.

Але, мабуть, британські дивацтва – це особливості менталітету, адже в лондонських готелях є безліч дивних традицій. Елітні заклади щоранку пропонують своїм відвідувачам одну послугу, яка нам здається абсолютно марною. Що саме роблять співробітники готелів? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся просто зараз в проєкті Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 4 випуск від 25.02.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 4 дивитися онлайн

Тверк від блонди-бомби та дивні британці. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 2
Винний майстер-клас від блонди-бомби. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 4. Частина 1 ...
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