У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 ти дізнаєшся, що принцеса Діана була тією ще бунтаркою. Одного разу вона взяла участь в змаганні, незважаючи на всі заборони королівської родини. Просто зараз ти дізнаєшся подробиці цієї веселої історії в інтелектуально-розважальному шоу Хто проти блондинок? 2020.

Але, мабуть, британські дивацтва – це особливості менталітету, адже в лондонських готелях є безліч дивних традицій. Елітні заклади щоранку пропонують своїм відвідувачам одну послугу, яка нам здається абсолютно марною. Що саме роблять співробітники готелів? Відповідь на це запитання ти дізнаєшся просто зараз в проєкті Хто проти блондинок? 3 сезон 4 випуск від 25.02.2020 на сайті Нового каналу.

Хто проти блондинок 4 випуск від 25.02.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 4 дивитися онлайн