Художній керівник Дизель Шоу Єгор Крутоголов – гість програми Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 на сайті Нового каналу.

Риба в цукрі, шлунок барана та бичачий пеніс – ось що доведеться з’їсти Єгору, щоб перемогти в битві з блондою-бомбою. Також в шоу Хто проти блондинок? 2020 Єгор Крутоголов відгадуватиме найпопулярніше слово в світі та осягатиме таємниці грузинської мови. Який сенс заклали жителі східного берега Чорного моря в слово шемомечама? Відповідь ти дізнаєшся в інтелектуально-розважальному проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 3 випуск від 18.02.2020 просто зараз.

Хто проти блондинок 2 випуск від 11.02.2020 дивитися онлайн

Частина 2 Хто проти блондинок 2020 випуск 3 дивитися онлайн