Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу "Новий канал", надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.

Video: Винный мастер-класс от блонды-бомбы. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1

Кто против блондинок от 25.02.2020 - смотрите онлайн выпуск 4 часть 1
Новый канал / Кто против блондинок? / Сезон 3 / Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4 / Винный мастер-класс от блонды-бомбы. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1
25 февраля

Винный мастер-класс от блонды-бомбы. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1

Актер и телеведущий Александр Пикалов будет соревноваться с блондинками в эрудиции и интеллекте в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 на сайте Нового канала.

Уже второй выпуск подряд мы узнаем все больше необычных подробностей из жизни американских стриптизерш. В одном из клубов владельцы разрешают своим посетителям платить танцовщицам криптовалютой. Но для на этого девушкам пришлось кое-что изменить в своем теле. Именно это и придется выяснить Александру Пикалову в шоу Кто против блондинок? 2020.

Блонда-бомба научит зрителей Нового канала фокусам с вином, после которых ты точно сможешь удивить всех на вечеринке. Мастер-класс от блонды-сомелье смотри прямо сейчас в интеллектуально-развлекательной программе Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020.

Кто против блондинок 3 выпуск от 18.02.2020 смотреть онлайн

Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 4 смотреть онлайн

Винный мастер-класс от блонды-бомбы. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 1
Тверк от блонды-бомбы и странные британцы. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. ...
Покорители плюшевых сердец. Кто против блондинок? Сезон 3. Выпуск 4. Часть 3
Больше
Вход или Регистрация
Восстановление пароля
Вспомнили?
или через e-mail:
Забыли пароль?
Я соглашаюсь с условиями конфиденциальности