Актер и телеведущий Александр Пикалов будет соревноваться с блондинками в эрудиции и интеллекте в шоу Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020 на сайте Нового канала.

Уже второй выпуск подряд мы узнаем все больше необычных подробностей из жизни американских стриптизерш. В одном из клубов владельцы разрешают своим посетителям платить танцовщицам криптовалютой. Но для на этого девушкам пришлось кое-что изменить в своем теле. Именно это и придется выяснить Александру Пикалову в шоу Кто против блондинок? 2020.

Блонда-бомба научит зрителей Нового канала фокусам с вином, после которых ты точно сможешь удивить всех на вечеринке. Мастер-класс от блонды-сомелье смотри прямо сейчас в интеллектуально-развлекательной программе Кто против блондинок? 3 сезон 4 выпуск от 25.02.2020.

Кто против блондинок 3 выпуск от 18.02.2020 смотреть онлайн

Часть 2 Кто против блондинок 2020 выпуск 4 смотреть онлайн