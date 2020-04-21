Video: Хіп-хоп на бандурі для Івана Люленова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 2

Хто проти блондинок від 21.04.2020 - дивіться онлайн випуск 12 частина 2
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21 квітня

Хіп-хоп на бандурі для Івана Люленова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 2

Іван Люленов розповість, чим схожі українська та молдавська мови в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020 на сайті Нового каналу.

Хто б міг подумати, що жителів Молдови та Закарпаття об'єднують одразу дві речі, а саме слова «пуцька» і «пичка». І Іван Люленов точно знає, як вони перекладаються! Щоб дізнатися справжнє значення цих слів, дивись шоу Хто проти блондинок? 2020.

Блонда-бомба спеціально для коміка Ліги Сміху виконає хіп-хоп на бандурі, а Леся Іванівна Нікітюк зачитає народний український реп. Не пропусти це унікальне видовище в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020.

Хто проти блондинок 12 випуск від 21.04.2020 дивитися онлайн

Частина 3 Хто проти блондинок 2020 випуск 12 дивитися онлайн

Хіп-хоп на бандурі для Івана Люленова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 2
Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. ...
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