Чи зможе Іван Люленов перемогти найрозумніших дівчат України в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020? Дивись просто зараз на сайті Нового каналу!

Активісти UANIMALS в 2019 році агітували людей в селах не спалювати суху траву. І для цього на своїх плакатах розмістили дуже яскравого персонажа. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Івану Люленову доведеться здогадатися, хто ж став обличчям цієї кампанії.

У другому турі ти дізнаєшся, який незвичайний бізнес вигадав Андрій Дубчак. По всьому світу українець продає оригінальну спідню білизну - етнусики. У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020 Іван Люленов і Леся Нікітюк дізнаються, за що саме бренд отримав таку назву.

Хто проти блондинок 12 випуск від 21.04.2020 дивитися онлайн