Video: Блондинки змусять Люленова понервувати у другому турі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 3

Хто проти блондинок від 21.04.2020 - дивіться онлайн випуск 12 частина 3
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21 квітня

Блондинки змусять Люленова понервувати у другому турі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 3

Чи зможе Іван Люленов перемогти найрозумніших дівчат України в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020? Дивись просто зараз на сайті Нового каналу!

Активісти UANIMALS в 2019 році агітували людей в селах не спалювати суху траву. І для цього на своїх плакатах розмістили дуже яскравого персонажа. У шоу Хто проти блондинок? 2020 Івану Люленову доведеться здогадатися, хто ж став обличчям цієї кампанії.

У другому турі ти дізнаєшся, який незвичайний бізнес вигадав Андрій Дубчак. По всьому світу українець продає оригінальну спідню білизну - етнусики. У програмі Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020 Іван Люленов і Леся Нікітюк дізнаються, за що саме бренд отримав таку назву.

Хто проти блондинок 12 випуск від 21.04.2020 дивитися онлайн

Блондинки змусять Люленова понервувати у другому турі. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. Частина 3
Іван Люленов познайомиться з українськими дивацтвами. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. ...
Хіп-хоп на бандурі для Івана Люленова. Хто проти блондинок? Сезон 3. Випуск 12. ...
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