Дивись в шоу Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020, як Іван Люленов пізнаватиме загадкову українську душу.

Семирічна одеситка Єва Гребенюк потрапила до Книги рекордів України у 2019 році як наймолодша татуювальниця. Іван Люленов має здогадатися, хто став першою моделлю молодого обдарування.

У шоу Хто проти блондинок? 2020 відомого коміка здивують мешканці Івано-Франківська. У 2018 році вони зареєстрували електронну петицію з вимогою освятити стадіон після одного гучного заходу. Що змусило людей піти на такі крайнощі? Відповідь ти дізнаєшся в проекті Хто проти блондинок? 3 сезон 12 випуск від 21.04.2020 на сайті Нового каналу.

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